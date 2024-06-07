Yaşlı çifti ayıran ölümlü kaza

DENİZLİ'NİN Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi sanayi bölgesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesine gitmekte olan tütün işçilerini taşıyan otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Çölgeçen idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, Ali Çölgeçen ile eşi Durdu Çölgeçen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde Durdu Çölgeçen ile Ali Çölgeçen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Durdu Çölgeçen hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Çölgeçen'in ise 2 yerinde kırık olduğu, Denizli'ye sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.