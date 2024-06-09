Denizli’de bu koçlar görenleri şaşkına çevirdi! 5 ve 4 boynuzlu koçlar alıcılarını bekliyor

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor. Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti.