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Haberler Denizli Denizli'de bu koçlar görenleri şaşkına çevirdi! 5 ve 4 boynuzlu koçlar alıcılarını bekliyor

Denizli'de bu koçlar görenleri şaşkına çevirdi! 5 ve 4 boynuzlu koçlar alıcılarını bekliyor

Denizli'nin Çal ilçesinde 5 boynuzlu ve 4 boynuzlu iki koç, görenleri hayrete düşürdü. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan koçlar Kurban Bayramı öncesi satılığa çıkarıldı.

İHA
Denizli’de bu koçlar görenleri şaşkına çevirdi! 5 ve 4 boynuzlu koçlar alıcılarını bekliyor

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor. Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti.

Denizli’de bu koçlar görenleri şaşkına çevirdi! 5 ve 4 boynuzlu koçlar alıcılarını bekliyor

Koçların Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkaran besici Lahnacı, durumu ilk fark ettiğinde veteriner hekimlere durumu anlattığını ve ender rastlanan olayın koçlarda sağlık sorununa yol açmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Denizli’de bu koçlar görenleri şaşkına çevirdi! 5 ve 4 boynuzlu koçlar alıcılarını bekliyor

Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını ifade eden Lahnacı, bu yarışmalarda derece elde ettiğini dile getirdi.

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