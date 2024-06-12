Genç çift hayatını kaybetmişti! Denizli’deki cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve genç çiftin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Önce bariyere, sonra çiftin bulunduğu motosiklete çarpan sürücünün kaza sonrası alkollü olduğunu ve ehliyetine geçmişte el konulduğunu söyleyen acılı anne, sürücüye verilen 9 yıl 4 aylık cezaya isyan etti.

Kaza, 29 Aralık 2023 tarihinde Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana gelmişti. Hüseyin G. yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı SUV araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle Buse Nur Bostancı'nın (17), yolcu konumunda bulunduğu, eşi Fethi Berk (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan çiftten Bostancı, üst geçitten aşağıya düşerek hayatını kaybetmiş, Berk ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası yapılan incelemelerde Hüseyin G.'nin alkollü olduğu belirlenerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Genç çiftin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üst geçit üzerinde sağ şeritte seyir halinde olan Hüseyin G., direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpıyor. Bariyere çarptıktan sonra savrulan SUV aracın sol şeritte ilerleyen genç çiftin bulunduğu motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Buse Nur Bostancı'nın metrelerce yükseklikten aşağıya düşmesi dikkatlerden kaçmazken, Fethi Berk motosiklet üzerinden yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kaza sonrası bir süre araçtan inemeyen sürücü Hüseyin G.'nin içerisinde bulunduğu araç durduktan sonra tekrar hareket alarak yine beton bariyerlere çarpıyor.

ACILI ANNE ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE VERİLEN CEZAYA İSYAN ETTİ

Oğlu Fethi Berk ile gelini Buse Nur Bostancı'nın kazadan 15 gün sonra nikahları olacağını dile getiren acılı anne Şerife Emirik, "Oğlum 23 yaşında, gelinim 18 yaşındaydı. Daha fazla ceza almasını istiyorum. İki can almanın cezası 9 yıl 4 ay değil. O sarhoş, katil adam benim oğlumun canını bilerek aldı. 1,18 promil alkolü, ehliyeti yok. Alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış. Mahkemede inkar etti. İki çocuğunun olduğunu, onlara bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Utanmadan beraatını istedi. İnsan vicdan azabı çeker, bunda o da yok. Biz bu cezaya itiraz ettik. İki tane can aldı, birisi 18 yaşında, diğeri 23 yaşında. İki canın bedeli 9 yıl mı, soruyorum size" dedi.