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Denizli'de 3 firari suç makinesi yakalandı

Denizli’de birçok olaya karışan, cinayet, hırsızlık, kamu malına zarar verme, yağma gibi suçlardan toplamda 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 firari şahıs polis ekipleri tarafınca yakalandı.

İHA
Denizli’de 3 firari suç makinesi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 38 ayrı suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçlarından 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs gözaltına alındı.

Hakkında 38 ayrı suç kaydı bulunan ve güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, hırsızlık, kamu malına zarar verme ve yağma suçlarından 28 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunan ve 8 adet aranma kaydıyla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şahıs cezaevine sevk edildi

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