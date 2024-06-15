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Haberler Denizli Aydın'da facianın eşiğinden dönüldü! Doğal gaz tüpü taşıyan TIR devrildi

Aydın'da facianın eşiğinden dönüldü! Doğal gaz tüpü taşıyan TIR devrildi

Son dakika haberleri... Aydın-İzmir Otoyolu'nda sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinin olduğu tır devrildi. Tüplerin gaz kaçırma ihtimaline karşın yol trafiğe kapatıldı.

İHA
Aydın’da facianın eşiğinden dönüldü! Doğal gaz tüpü taşıyan TIR devrildi

Aydın-İzmir Otoyolunda sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinin bulunduğu tırın devrilesi sonucu Aydın-Germencik arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Tezcan'ın kullandığı 34 BIT 732 plakalı tır, Aydın gişelerini geçtikten sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır şoförü Tezcan, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta bulunan sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinin gaz kaçırma ihtimaline karşın Aydın-Germencik istikameti gidiş-geliş trafiğine kapatıldı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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