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Haberler Denizli Eski koca dehşet saçtı

Eski koca dehşet saçtı

Denizli’de Meral Tınastepe beş yıl önce boşandığı Şeref Çelik tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Şeref Çelik, Tınastepe’nin arkadaşı Musa Ayaz’ı da öldürdü.

SEBAHATTİN ALP
Eski koca dehşet saçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şeref Çelik (47), 5 yıl önce boşandığı Meral Tınastepe (45) ve birlikte yaşadığı Musa Ayaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırılırken, yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise hastanesineye sevk edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Çelik'in kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu. Şüphelisinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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