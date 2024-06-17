Eski koca dehşet saçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şeref Çelik (47), 5 yıl önce boşandığı Meral Tınastepe (45) ve birlikte yaşadığı Musa Ayaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırılırken, yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise hastanesineye sevk edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Çelik'in kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu. Şüphelisinin yakalanması için polis çalışma başlattı.