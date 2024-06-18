Hizmet değil eziyet

Türkiye'nin dört bir yanında uzun yıllardır devam eden dini bayramlarda ücretsiz ulaşım geleneği Denizli'de sona erdi. CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı B. Nuri Çavuşoğlu, bu Kurban Bayramı'nda belediye otobüslerinde ücretsiz seyahat uygulamasını kaldırarak 35 yıllık geleneğe son verdi. Başkan Çavuşoğlu bayramda ücretsiz ulaşımı kaldırması yetmiyormuş gibi, bir de bayram öncesi otobüs ücretlerine zam yaptı.

16 LİRAYA YÜKSELDİ

Ülke genelinde tüm belediyeler bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaparken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretli yapması Denizli'de büyük tepkilere neden oldu. Denizli'de her dini bayramda vatandaşlara sunulan ücretsiz ulaşım hizmeti, bu yıl Kurban Bayramı'nda uygulanmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha önce Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olan belediye otobüslerini bu bayram ücretli hale getirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı B. Nuri Çavuşoğlu'nun bu kararını duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Başkan Çavuşoğlu bayramda ücretsiz ulaşımı kaldırma kararının ardından, otobüs ücretlerine de yüzde 60 zam yaptı. Uzun süredir 10 lira 95 kuruş olan sivil biniş ücretleri, yapılan yaklaşık yüzde 60'lık zamla 16 liraya çıkarıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı B. Nuri Çavuşoğlu

"MAĞDUR EDİLDİK"

Öğrenci biniş ücretlerinde ise herhangi bir artış yapılmadı. Dolmuş ücretleri de 14 liradan 18 liraya yükseldi, ancak öğrenci binişlerine yine zam uygulanmadı. Her yıl bayramlarda ücretsiz binmeye alıştıkları otobüslerin bu bayram ücretli olmasına bir anlam veremediklerini söyleyen Denizliler, Başkan Çavuşoğlu'nun 35 yıllık geleneği sona erdirdiği için büyük tepki gösterdiler. Başkan Çavuşoğlu'nun üstüne üstlük ulaşım ücretlerine zam yapmasından dolayı mağdur olduklarını söyleyen medyadan dile getirdiler. Denizliler sosyal medya paylaşımlarında; "Önce zammı bir güzel kilitledi halka, sonra bayramda ücretsiz yapılan otobüsü ücretsiz yapmadı. Her şey çok güzel oluyor işte", "Yarın halktan heykel vergisi keserlerse kimse şaşırmasın" ve "Neymiş borç çokmuş, ondan yalanınızı... Biz dini bayramlara karşıyız diyememenin başka bir tabiri" diye serzenişlerde bulundular. Öte yandan birçok kişi, bayramda bu hizmetin devam etmesini beklediklerini belirtti.

'DAHA GÜVENLİ VE EKONOMİK BİR ULAŞIM' DEMİŞTİ!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı B. Nuri Çavuşoğlu seçim sonrası şehir içi ulaşım hizmeti veren Ulaşım AŞ'yi ziyaret ederek, "Yorulduğunuz zamanlar, fazla emek harcadığınız zamanlarınız olacak ama sizler tek bir şey düşünün. Bu bize emanet. Emanete sahip çıkacağız. Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip bir adım daha nasıl ileri götüreceğiz onun için çalışacağız. Vatandaşımızın ulaşım sorunlarını çözeceğiz ve insanlarımıza daha güvenli ve ekonomik ulaşım sağlayacağız. Öncelikle sistemi düzeltip hakkıyla bu işi yerine getireceğiz" demişti.