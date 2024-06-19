Deri tüccarlarının gazabına uğradı

Denizli Buldan'a bağlı Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, mahalle yararına kullanmak için 5 bin lira masraf ederek topladığı kurban derileri koktuğu için gömmek zorunda kaldı. Kar etmek isterken zarar ettiklerini söyleyen mahalle muhtarı Çakır, "Derileri mahallemizdeki cami ve okulun ihtiyaçları için toplatmıştık. Ancak hepsi telef oldu" dedi.

MUHTARIN HESABI TUTMADI

Her yıl kurban bayramında olduğu gibi bu yılda mahallesinde kesilen kurbanlıkların derilerini toplatan Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır'ın bu yılki hesapları tutmadı. Muhtar Çakır Kurban Bayramı öncesi Denizli merkezde deri tüccarlığı yapan bir işletme ile anlaştı. Ancak bu işletmeler son anda derileri almaktan vazgeçince muhtarın 5 bin lira vererek toplattığı kurban derileri elinde kaldı.