Baba ve oğluna kanlı pusu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Baba Emrah Görmez (55) ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), evlerine doğru ilerledikleri sırada kendilerine pusu kuran ve daha önceden aralarında husumet bulunan Melih Kaya tarafından silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emrah Görmez ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde kalp masajı ile hayata döndürülen Muhammet Hüseyin Görmez ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Görmez'in ise acil ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.