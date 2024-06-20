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Haberler Denizli Denizli’de tarımsal sulama ekonomiye 10 milyar TL katkı sağlayacak

Denizli’de tarımsal sulama ekonomiye 10 milyar TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli’de 715 bin dekar alanda nisan ayında başlayan tarımsal sulamanın ülke ekonomisine 10 milyar liranın üzerinde katkı sağlanması hedefleniyor.

İHA
Denizli’de tarımsal sulama ekonomiye 10 milyar TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli'de 1 Nisan itibariyle 715 bin dekar alanda tarımsal sulamanın başladığını belirtti. Bakanlık tarafından hayata geçirilen modern sulama ile tarımda sağlanan verimde artışlar olduğu, üretim deseninin çeşitlendiği ve çiftçi gelirlerinde artışlar yaşandığı ifade edildi. kentte 715 bin dekar tarımsal alanda yapılacak sulu tarım ile 2024 yılında ülke ekonomisine 10 milyar 725 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

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