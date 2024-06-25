Antibiyotik direncine karşı büyük buluş

Denizlili öğretmen çiftin Genetik ve Moleküler Biyoloji Mühendisi oğulları Özden Baltekin, özellikle kadınların büyük sorunu olan idrar yolu enfeksiyonunda sorunsuz çalışan bir cihaz geliştirdi. Buluş, hastalığın mantar mı, bakteri mi kaynaklı olduğunu tespit ediyor, aynı zamanda doğru antibiyotiği öneriyor. Baltekin'in geliştirdiği cihaz, hastalığın ana kaynağını tespit ederek aynı zamanda tedavi de yapabiliyor. Bu cihazın özelliği, geleneksel yöntemlerin aksine sadece 45 dakika içinde sonuç vermesi. Bu da kadınların idrar yolu enfeksiyonlarını hızla çözebilmesi anlamına geliyor.

Antibiyotik direncine karşı savaşta büyük bir ilerleme olarak kabul edilen cihaz, 250'den fazla başvuru arasından ödüle layık görüldü.

ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİ

Antibiyotik direncine karşı savaşta büyük bir ilerleme olarak kabul edilen bu test, 17 kişilik jüri tarafından 250'den fazla başvuru arasından ödüle layık görüldü. Jüri, bu teknolojiyi çığır açıcı olarak değerlendirerek gelecekte sağlık sektöründe önemli bir yer edineceğini belirtti. Denizli doğumlu Özden Baltekin, İsveç'te başladığı doktora çalışmalarıyla bu testi geliştirmeye başladı. Şu an Sysmex Astrego şirketinde Program Yönetim Direktörü olarak görev yapan Baltekin, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışarak teknolojinin bugünlere gelmesini sağladı.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

Sysmex Astrego tarafından Avrupa'da piyasaya sürülen test, nanoçipler kullanarak tek bir bakterinin gelişimini gözlemleme imkanı sunuyor. Bu sayede bakterilerin boyutunu ölçerek doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemekte benzersiz bir avantaj sağlıyor. Baltekin, teknolojilerinin eşsizliğini bu nanoçipler sayesinde vurgulayarak, gelecekte daha geniş bir kullanım alanı yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor.