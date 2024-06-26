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Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

İHA
Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan da destek verildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının da zarar gören alan yapılan inceler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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