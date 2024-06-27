“Bahane değil icraat görelim”

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 3 aylık değerlendirme toplantısı yaptı. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Bülent Nuri Çavuşoğlu yeni devraldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemindeki borçlarını belediye binasına asmıştı. Güngör, konuyla ilgili eleştirilerde bulunarak, "Seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirmemek için bahanelere sığınıyor. Vatandaşlar vaatleri neden yapmadınız diye sorunca tabelada gösterdikleri 'borçlardan dolayı' yapamıyoruz diyerek bahane üretecekler. Seçim döneminde emeklilere ve yeni doğum yapan annelere 5 bin TL ikramiye vereceklerini söylediler. Kaç emekliye, kaç yeni doğum yapan anneye ikramiye verdiniz. Bunu ispatlamakla mükellefsin" dedi.