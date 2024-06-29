Alevlerin sardığı kümesteki tavukları kurtarmaya çalışan kadın yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Akhan Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve ormanlık alana yakın olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerden önce çevredeki vatandaşlar sulama tankeri, hortum ve kovalarla yangına müdahale etti. Yoğun duman ve şiddetli rüzgar ile vatandaşların müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

KÜMESTEKİ HAYVANLARI KURTARMAK İSTERKEN YARALANDI

Bu esnada boş arazi üzerine kurulu tavukların bulunduğu kümesin etrafını ise alevler sardı. Alevlerin sardığı kümes içerisindeki hayvanları kurtarmak isteyen Şengül Aldemir'in vücudunun sağ tarafı yandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, Aldemir ise vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aldemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kümeste bulunan hayvanların ise zarar görmediği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.