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Haberler Denizli Denizli’de feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı 4 kişi yaralandı

Denizli’de feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı 4 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşanan kazan aynı yöndeki araç ve traktör çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA
Denizli’de feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı 4 kişi yaralandı

Denizli'de sabah saatlerinde Çivril ilçesine bağlı Yamanlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.D. idaresindeki araç ile Denizli Çivril istikametinde seyrederken O.Y. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yola devrilirken kazaya ilk müdahale kazayı gören mahalle sakinleri ve diğer sürücüler tarafından yaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Traktör sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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