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Haberler Denizli Denizli'de makilik alanda çıkan yangın 20 hektar alana zarar verdi

Denizli'de makilik alanda çıkan yangın 20 hektar alana zarar verdi

Denizli'nin Çal ilçesi dün öğle saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangında 10 hektar makilik alan ve 10 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

İHA
Denizli’de makilik alanda çıkan yangın 20 hektar alana zarar verdi

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, yangın yerine Çal Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve belediye ekipleri ile iki helikopter sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında orman sınırları içerisinde 10 hektar makilik alan ve 10 hektarı ziraat arazisi zarar gördüğü öğrenildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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