18 yaşındaki genç çakmak gazından öldü

Dün gece yarısından sonra Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, çakmak gazına maruz kaldığı ileri sürülen Ahmet Durmuş U. (18) bir anda fenalaştı. Ahmet Durmuş U.'nun durumunu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu kötüye giden genç, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen Ahmet Durmuş U. hayatını kaybetti. Ahmet Durmuş U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.