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Haberler Denizli Antalya - Denizli arasındaki yol trafiğe kapatıldı! Uzun kuyruklar oluştu

Antalya - Denizli arasındaki yol trafiğe kapatıldı! Uzun kuyruklar oluştu

Denizli ile Antalya arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu üzerinde devam eden çalışmalar nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun bölgede yapılacak kontrollü patlama sonrası yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

İHA
Antalya - Denizli arasındaki yol trafiğe kapatıldı! Uzun kuyruklar oluştu

Denizli-Antalya karayolunun 26. kilometresinde devam eden çalışmalar kapsamında patlatma olacağı için bir süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde Denizli - Antalya karayolunda çalışmaları sürüyor.

Karayolunun kent merkezinden Antalya istikametine 26. kilometrede gerçekleşecek patlatma işlemi nedeniyle kısa süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolda patlama işleminin sonlanmasının ardından karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

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