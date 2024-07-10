Arkadaş katili: Suçsuzum, dik durun

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Osman Petem (33), Hasan Hüseyin K. (28), Hasan G. (36), ve Rahmi G. (31), parkta oturdukları sırada aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Petem'e ateş etti.

Osman Petem

Kurşunların hedefi olan Petem, olay yerinde yere yığılırken, arkadaşları ve cinayet zanlısı Hasan Hüseyin K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Petem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, olaya karışan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.