  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Arkadaş katili: Suçsuzum, dik durun

Arkadaş katili: Suçsuzum, dik durun

Denizli'de parkta oturan arkadaş grubunun arasında çıkan tartışmada işlenen cinayetin zanlısı ve yanındakiler adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliye girişinde kendisini bekleyen ailesine "Ben suçsuzum, dik durun" demesi dikkat çekti.

SEBAHATTİN ALP
Arkadaş katili: Suçsuzum, dik durun

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Osman Petem (33), Hasan Hüseyin K. (28), Hasan G. (36), ve Rahmi G. (31), parkta oturdukları sırada aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Petem'e ateş etti.

Osman Petem

Kurşunların hedefi olan Petem, olay yerinde yere yığılırken, arkadaşları ve cinayet zanlısı Hasan Hüseyin K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Petem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, olaya karışan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA