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Haberler Denizli Denizli'de aile dramı: Oğlunu yaralayan kocasını başına demir sopayla vurarak öldürdü

Denizli'de aile dramı: Oğlunu yaralayan kocasını başına demir sopayla vurarak öldürdü

Denizli'de üniversite öğrencisi genç, anne ve babası arasındaki kavgayı ayırırken bıçakla kolundan yaralandı. Oğlunu yaralı gören anne öfkeyle aldığı demir sopayla kocasının kafasına vurdu. Yaralanan adam hayatını kaybederken kadın da gözaltına alındı.

İHA
Denizli’de aile dramı: Oğlunu yaralayan kocasını başına demir sopayla vurarak öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde dün akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2'si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu Z.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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