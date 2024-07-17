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Haberler Denizli Yeni görev yerine gitmek nasip olmadı

Yeni görev yerine gitmek nasip olmadı

SEBAHATTİN ALP
Yeni görev yerine gitmek nasip olmadı
DENİZLİLİ jandarma astsubay, Isparta'dan yeni görev yeri olan Şırnak'a giderken kaza yaptı. Hayatını kaybeden astsubayın acı haberi baba ocağına verildi. Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Astsubay İbrahim Daşçı, görev yaptığı Isparta'dan yeni tayin yeri olan Şırnak'a giderken, yanındaki meslektaşı ile birlikte İdil ilçesine bağlı Ocaklı köyü yakınlarda kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Daşçı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Daşçı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.
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