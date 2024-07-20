Annesini boğarak öldürdü, sosyal medyada timsah gözyaşları döktü

Denizli'de 13 Nisan 2024 günü Honaz İlçesi Gürlek Mahallesi'nde evinde ölü bulunan Emine Durmuş'un (89) cesedinde olay yerinde yapılan ilk incelemede havasızlıktan öldüğü değerlendirildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince özel bir ekip kuruldu.

YAŞLI KADININ ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN DETAY

Harekete geçen dedektifler olayın yaşandığı gün ve saatleri kapsayan yaptıkları titiz çalışma neticesinde çok sayıda ipucuna ulaştı. Durmuş'un (89) yapılan otopsi işleminde boynunda kırık olduğunun belirlenmesi ve boğularak öldüğünün kesinleşmesi üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 3 ay inceleme yapan ekipler, Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş'un kız arkadaşıyla eğlence mekanlarına gittiğini ve alışveriş yaparak para harcadıkları bilgisine ulaştı.

SUCUNU İTİRAF ETTİ

Jandarma dedektifleri önceki gün Cihan Durmuş (30) ile kız arkadaşı Fatma A'yı (37) Honaz ilçesindeki bir restoranda gözaltına aldı.

yapılan sorgusunda ve toplanan deliller neticesinde sucunu itiraf eden Cihan Durmuş İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, kız arkadaşı Fatma A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKMÜŞ"

Ayrıca Durmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat ettiği gün yayımladığı gönderi de dikkat çekti. İlk olarak "Canım annem babama kavuştu. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanın cennet olsun canım anam" paylaşımı yapan Cihan Durmuş, daha sonra annesi ile olan bir fotoğrafını daha "Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir" notuyla paylaşması dikkat çekti.