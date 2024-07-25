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Haberler Denizli Yaşlı adamın evdeki cesedini kötü kokular ele verdi

Yaşlı adamın evdeki cesedini kötü kokular ele verdi

Denizli'de yalnız yaşayan adamın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşular ilgili ekiplere ihbarda bulundu. Muhtar ile birlikte eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

İHA
Yaşlı adamın evdeki cesedini kötü kokular ele verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre iki katlı bir evden gelen kötü koku üzerine mahalle sakinleri muhtara haber verdi. Muhtar ve polis ekipleri birlikte girdikleri evde Yılmaz Mercan'ın (53), cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından da müdahale edilen Mercan'ın günler öncesinde yaşamını yitirdiği öngörülüyor.

Olay yerinde savcı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Mercan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mercan'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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