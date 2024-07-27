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Haberler Denizli Cesedini annesi buldu! Denizli'de korkunç olay

Cesedini annesi buldu! Denizli'de korkunç olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki adamın cansız bedeni annesi tarafından bulundu. Günler önce öldüğü belirlenen adamın cansız bedeni otopsiye gönderildi.

İHA
Cesedini annesi buldu! Denizli’de korkunç olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mustafa Albayrak'ın (41), annesi oğlunu evde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Albayrak'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 41 yaşında ki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Albayrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

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