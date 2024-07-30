Denizli’de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan örtü yangını, ormanlık bölgeye sıçradı. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda Denizli Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın hem havadan hem de karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına bölge halkıda traktörler ve sulama tankerleri ile destek veriyor. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor