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Haberler Denizli

Denizli’de yalnız yaşayan şahsın cesedini evine giden polisler bulundu

Denizli'de bir dosyada hakkında bilgi almaya giden polisler, yalnız yaşayan şahsı evinde ölü olarak buldu. Yetiştirme yurdunda büyüdüğü ve kimsesinin olmadığı belirlenen adamın ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA
Denizli’de yalnız yaşayan şahsın cesedini evine giden polisler bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesinde polis ekipleri bir dosya ile ilgili bilgisine başvurmak için gittiği evine yaklaştığı zaman duydukları kötü kokudan şüphelenerek girdiklere evde Ahmet Özel Yanık'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı fark etti.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine öldüğü belirtildi. Olay yerinde incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cenazesi bugün adli tıp kurumunun morgundan alınıp mahallesinde bulunduğu mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Ahmet Özel Yanık'ın yetiştirme yurdunda büyüğü ve kimsesi olmadığı belirtildi. Ayrıca Yanığın ilçede faaliyet gösteren bir eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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