Profesöre büyük ayıp!

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DESKİ), yerel seçimden sonra akademik atamalar yapıldı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun iş teklifi üzerine, Pamukkale Üniversitesi'ndeki görevini bırakarak, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (DESKİ) çalışmaya başlayan Prof. Dr. Halil Karahan, kendisine gösterilen odada 4 ay boyunca görevi belirlenmediği ve maaş verilmediğini gerekçe gösterip, istifa etti.

Denizli'nin yer altı suları ile ilgili yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Karahan, istifa sonrası suskunluğunu bozdu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPIP PROJELER HAZIRLADI

Kendisine yapılan işgüzarlık üzerine haklı tepkisini zehir zemberek sözlerle dile getiren Karahan, "Belediye seçimlerinden sonra beni davet ettiler, gittim. Dört ay gidip geldim. Müdürlük beklerken, statümü belirleyemediler, pozisyon veremediler. Üstüne üstlük 4 ay gelip gitmeme rağmen ücret de almadım. Bazı çalışmalar yaptım görevimi bu güne kadar herhangi bir ücret verilmeden yürüttüm. Altyapıyla ilgili sorunları, yapmış olduğum arazi çalışmaları ve büro çalışmaları ile bilimsel, bütüncül (entegre) ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla tanımladım. Çözüm yolları için kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarını önerdim.

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu

BELEDİYE BAŞKANINDAN SES ÇIKMADI

Ancak, bana teklif edilen görev için buraya atandığımı ifade eden sayın başkandan nedense hiç ses çıkmadı. Aradan geçen yaklaşık dört aylık sürede, kurumda hangi statüde ve pozisyonda bulunacağımı, görev ve yetkilerimi tanımlayan somut bir gelişme olmadığı için,işimi sonlandırmak zorunda kaldım. Kendisine Sorunlarımı aktardım ama dönüş olmadı. Ya işlerine gelmedi ya da başka hesapları var. Ben de istifamı verdim "dedi.

Profesörün kendisine verilen odasında sadece elbise askısı ve boş bir dolap bulunuyordu.