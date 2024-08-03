“Sabıkalı Kavşak” yine can aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Musa Öztürk (63) idaresindeki 20 UD 063 plakalı otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki 20 AFB 277 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı.

Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65), olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. "Sabıkalı" olarak bilinen ve sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı kavşaktan ise vatandaşlar şikayetçi olduklarını ifade etti.