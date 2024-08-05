Yere çakılan asansörün kaydı bile yokmuş!

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde 31 Temmuz tarihinde bir işyeri asansörü üçüncü kattan zemine çakılmış, içindeki 4 kişi yaralanmıştı. İşyeri sahipleri ise düşen asansörün 1 hafta önce bakımdan geçtiğini iddia etmişti. Bu yaşanan olaylardan sonra Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Cüneyt İyiol, kazanın yaşandığı ilgili adresteki asansörle ilgili açıklama yaptı.

İyiol, ilgili adres için kontrol kaydı, tescil kaydı ve bakıma ilişkin kendilerinde ve Merkezefendi Belediyesi'nde herhangi bir kayıt bulunmadığını söyledi. İyiyol, "Kazanın meydana geldiği ekipmanın, asansör olarak değerlendirilmesi durumunda, tarafımıza tescil öncesi ilk periyodik kontrol için başvuru yapılması, kontrol sonucunda alınacak uygundur ibareli rapor ile birlikte Merkezefendi Belediyesi'ne tescil ettirilmesi gerekmekteydi. Tescil işleminden sonra ise aylık olarak bakımlarının yapılması ve yıllık olarak periyodik kontrollerinin yapılıyor olması gerekirdi.

Ancak ilgili adres için kontrol kaydı, tescil kaydı ve bakıma ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Asansör olarak değerlendirilmemesi durumunda ise Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kayıtlı iş ekipmanlarının kontrollerini yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılıyor olması ve periyodik kontrol kayıtlarının saklanıyor olması gerekmektedir" dedi.