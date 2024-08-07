Duman avcıları 7 gün 24 saat teyakkuzda

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yaz aylarında yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte oluşabilecek herhangi bir orman yangınına karşı 7 şubesiyle ve 424 tecrübeli personeliyle, 7 gün 24 saat teyakkuzda.

Kentin yüzde 48'ini oluşturan 588 bin 672 hektarlık yüz ölçümüne sahip ormanlık alan yangınlara karşı 29 adet yangın gözetleme kulesiyle gözetleniyor.

GÖZETLEME KULESİNDE YANGIN NÖBETİ

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki orman sahasında oluşabilecek yangınlara karşı belirli noktalarda 55 arazöz, 66 ilk müdahale aracı, 26 iş makinası, 1 yangın söndürme helikopteri hazır kıta bekliyor.

Orman yangınlarında söndürme helikopterlerinin su ikmalinin sağlanması amacıyla 137 adet yangın havuzu da bulunuyor.