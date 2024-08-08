Vatandaşın haber alma hürriyeti engellenemez

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatı ile gazete dağıtım araçlarının Oto Santral Garajı'na girişinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Bursalı uygulamanın basın özgürlüğüne ve haber alma hürriyetine karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi. Yeni Asır Gazetesi'nin haberi üzerine gündeme gelen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci kökenli milletvekili Şebnem Bursalı, uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuranlar şimdi basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel konumuna geldi. Bir kişinin keyfi kararı ile vatandaşlarımızın haber alma hürriyeti elinden alındı. Araçların garaja girişinin yasaklanmasıyla, gazetelerin ilçelere sevkiyatı yapılamadı. Bu engellemeyi kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Sansüre geçit yok!

"DOĞRUYU YAPMAK İÇİN FIRÇA YEMESİ Mİ GEREKİYORDU?"

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldığını hatırlatan Şebnem Bursalı, "Ne akla ne mantığa ne de hukuka uygun olmayan bu uygulamaya tepki doğal olarak büyük oldu. Edindiğimiz bilgiye göre CHP Genel Merkezi de bu uygulamanın yanlışlığına dikkat çekerek Sayın Çavuşoğlu'nu uyardı. Şimdi kendisine sormak lazım. Doğruyu olanı yapmak için illa ki fırça yemen mi gerekiyordu? Bizler yasaklarla mücadele ederken, bizim bu mücadelemizi eleştirip yasaklara devam edenler elbet er ya da geç doğruyu bulacaktır" diye konuştu.