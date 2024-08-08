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Haberler Denizli

‘Ya hızlı ol ya da paket' paylaşımı yaptı, polise yalalandı

Denizli'de sosyal medyadan "Ya hızlı ol ya da paket" yazısıyla video paylaşan genç, polisin radarına takıldı. Ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli genç yakalandıktan sonra 12 bin lira ceza yedi.

İHA
‘Ya hızlı ol ya da paket’ paylaşımı yaptı, polise yalalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan olayda; sosyal medya hesabından "Ya hızlı ol ya da paket" başlığıyla video paylaşan genç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, videoya yer alan motosikletin plakası ve sürücüsü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından arkadaşlarıyla birlikte bir akaryakıt istasyonunda görülen genç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne yaptığı kural ihlallerinden dolayı 2918 Sayılı Trafik Kanunu gereğince "Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak, Dur İhtarına Uymamak, Tehlikeli Şerit Değiştirmek ve Araç Plakasında Okunmayacak Şekilde Değişiklik Yapmak" maddelerinden toplamda 12 bin 98 TL idari yaptırım uygulandı. Genç sürücü hakkında ayrıca "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek veya Ele Geçirmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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