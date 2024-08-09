  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli

Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İHA
Denizli’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekipler ve vatandaşlar, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangın, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Orman sahasında duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere bir yandan ekipler, bir diğer yandan ise çevre halkı tarafından müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA