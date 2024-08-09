Denizli’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekipler ve vatandaşlar, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangın, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Orman sahasında duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere bir yandan ekipler, bir diğer yandan ise çevre halkı tarafından müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.