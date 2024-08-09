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Haberler Denizli

Tüp deposunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Denizli’de tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyük panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
Tüp deposunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı bir tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tüp deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Depoda bulunan tüplerde çıkarılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek müdahale edildi. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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