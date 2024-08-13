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Haberler Denizli

İşçi servisine binerek geldikleri OSB'de kablo çaldılar

Denizli'de Organize Saniye Bölgesi'ne işçilerin servisine binerek gelen 3 hırsız fabrikadan kablo çaldı daha sonra işçi servisine binerek geri dönmeye çalıştı. İhbar üzerine yolda durdurulan serviste arama yapan jandarma, şüphelileri yakaladı.

İHA
İşçi servisine binerek geldikleri OSB’de kablo çaldılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bir işçi servisini takibe alan ekipler tarafından araçta yapılan aramada, kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleri bulundu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ö.Ş. (48) tutuklandı. N.Y. (38) ile M.K. (50) adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin dikkati çekmemek için sanayi bölgesine işçi taşıyan servis minibüsü sürücüsü ile anlaştığı, işçi gibi girdikleri sanayi bölgesinde fabrikalardan kablo çaldığı, yine servisle bölgeden çıktıkları belirtildi.

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