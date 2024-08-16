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Haberler Denizli

Denizli'de feci kaza! Uçurumdan yuvarlanan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Denizli’de feci kaza! Uçurumdan yuvarlanan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Denizl'nin Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi'nde meydana ge. Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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