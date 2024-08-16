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Haberler Denizli

İşten gelen anne ve baba evdeki oğlunu ölü olarak buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün meydana gelen olayda işten gelen karı- koca 15 yaşındaki oğlunu, evde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak buldu. Evdeki 3 farklı av tüfeği muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
İşten gelen anne ve baba evdeki oğlunu ölü olarak buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçeside Pınarkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, öğleden sonra işten çıkarak eve gelen karı koca 15 yaşındaki çocuğunun tüfekle vurulmuş halde buldu. Anne ve babanın feryatları duyan komşuları adrese geldi. Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezgin E.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Jandarma ekiplerinin evde yapılan inceleme neticesinde toplam 3 farklı av tüfeği muhafaza altına alındı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki Sezgin E.'nin kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

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