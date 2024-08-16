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Haberler Denizli

Şerit ihlali yapan sürücüler aman dikkat: Sıkı denetim başladı

Her gün binlerce aracın kullandığı Denizliİzmir karayolu ile Denizli - Antalya karayolu istikametindeki Üçgen Köprülü Kavşağı giriş ve çıkışlarında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sıkı denetim başlatıldı. Binlerce aracın geçiş noktası durumunda olan yolu kullanan sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapıldı.

İHA
Şerit ihlali yapan sürücüler aman dikkat: Sıkı denetim başladı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde trafik akışının düzenini sağlamak, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla Denizli- İzmir karayolu ile Denizli - Antalya karayolu istikametindeki Üçgen Köprülü Kavşağı giriş ve çıkışlarında şerit ihlali uygulaması yapılıyor. Önemli bir geçiş noktasında bulunan yolu kullanan sürücülerden trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları ve cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için trafik işaret ve levhalarına riayet etmeleri istendi.

TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere Kent Güvenlik Sistemlerince 2918 sayılı K.T.K 47/1c maddesi "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesinden cezai işlem uygulanmakta olduğu kaydedildi.

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