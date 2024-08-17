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Haberler Denizli

Kurulan özel ekip katili yakaladı

HABER MERKEZİ
Kurulan özel ekip katili yakaladı

Denizli'de 2 ay önce Muhammet Hüseyin Görmez'i (16) öldüren, babası Emrah Görmez'i (35) yaralayan saldırgan Melih Kaya, kurulan özel ekip tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. Cinayet masası dedektifleri bir restoranda garsonluk yapan Melih Kaya'yı müşteri gibi davranarak yakaladı. Melih K., adli hakimlikçe tutuklandı. Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi.

Tekstil atölyesi ve oto galerisi işleten Emrah ile oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu esnada babasının önüne geçen M. Hüseyin Görmez sıkılan ilk kurşunların hedefi oldu. Oğul Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Emrah Görmez'in ise yoğun bakımdaki tedavisi halen sürüyor.

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