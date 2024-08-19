Yüzsüz inatlaşma

Denizli'de alkollü içki satışı yapılan kafe tartışması gündemden düşmüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu, belediyeye ait 3 tesise alkollü içki ruhsatı vermiş ve tepki çeken bu karar yargıya takılmıştı. Bunun üzerine küplere binen Çavuşoğlu, konuyu yargıya taşıyanlara sert çıkıştı. Bu yüzsüzce inadıyla, yeni önerge meclis gündemine girdi.

Nuri Çavuşoğlu imzasıyla verilen önergede Değirmen Kafe ve çevresi, Kınıklı'daki Sosyal Tesis ve Beyaz Kafe'nin bulunduğu alanların 'içkili yer bölgesi' ilan edilmesi istendi. Önerge meclis gündemine alındıktan sonra komisyona sevk edildi.

'DAHA FAZLASINI AÇARIZ' TEHDİDİ

Davanın geri çekilmemesi durumunda daha fazla içkili yer açılacağını ima eden Çavuşoğlu şunları söyledi: "Yürütmeyi durdurma kararı şunu diyor; 'Evet, Büyükşehir sorumluluğunda olan 3 noktada bu anlamda bir karar almışsınız. Aldığınız karar yetmez, şehrin birçok yerine alkollü bölge olarak almanız gerekir demiş'. Yani bunun özeti şu: 'Sizin aldığınız yer yetmiyor, daha fazla yer almanız gerekiyor' diyen bir kararla karşı karşıyayız. Amacımız bir bölgeyi ruhsatlı, içkili bölge haline getirmek değil. Sadece bize bu anlamda belediyenin imkânlarından herkesin müşterek paylaşabileceği bir yaşam tarzını belirtmekti. Ama maalesef mahkeme kararı ile bunun dışına çıkmak zorunda kalacağız. Bu anlamda da hala davayı açan arkadaşlarımız geç kalmış değiller. Bu davadan vazgeçerlerse Denizli'de 3 noktada alkollü mekan olacak.

MECLİSTE ATIŞMA YAŞANDI

Arkadaşlarımız vazgeçmezlerse meclisin takdiri ile 300 yere alkol ruhsatı vermek zorunda kalacağız" dedi. Bunun üzerine söz alan AK Partili Meclis Üyesi Feride Kabadayılar, "Biz kamuoyunun sesine istinaden böyle bir dava açtık. Çünkü birçok kadın arkadaşımız Servergazi piknik alanında rahatlıkla kahvaltı yapamadıklarını, Beyaz Kafe'de aynı şekilde rahat toplantı yapamadıklarını dile getirdi. Davamın sonuna kadar da arkasındayım" dedi. CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal ise Kabadayılar'a, "Birkaç defa bende gittim. Ben hiçbir rahatsızlık duymadım. Tüm aileler, gençler birbirinden rahatsız olmadan oturuyorlar. Siz niye bu kadar rahatsız oldunuz hiç anlayamadım" diye cevap verdi.