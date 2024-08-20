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Haberler Denizli

Tarlada kalan karpuzlarını düğün davetiyesi olarak kullandı

Denizli'de bir çiftçi maliyet artışı nedeniyle istediği fiyatı satamadığı karpuzları kızının düğün davetiyesi olarak kullandı. İlginç bir davetiye yöntemi kullanan çiftçi, "Ürettiğim karpuzların üzerine düğün davetiyesi etiketini yapıştırarak dağıtmaya başladım. Karpuzdan düğün davetiyesi çok fazla ilgi gördü" dedi.

İHA
Tarlada kalan karpuzlarını düğün davetiyesi olarak kullandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maliyetlerin artışı, çiftçilerin üretim sürecini olumsuz etkiledi. Üretim maliyetlerinin karşılamakta güçlük çeken çiftçi, pazarda kilo fiyatı 8-10 TL arasında değişen karpuzu tarlada 80 kuruş fiyat verildiği için ürünleri toplamaktan vazgeçti. Elin kalan karpuz üreticisi Yüksel Şan ise ilginç bir yöntemle değerlendirdi.

Ürettiği karpuzları dünya evine girecek kızının düğün davetiyesi olarak kullandı. Çiftçi Yüksel Şan, 'Bu yıl Dodurga Mahallesi'ndeki dört dönümlük tarlama karpuz ektim. Bin bir emekle karpuzları yetiştirdim. Çok masraf yaptım. Karpuz ilk çıktığında fiyatı iyiydi. Ama her geçen gün karpuz fiyatı düşmeye başladı. Şuan karpuzun tarlada toptan fiyatı 80 kuruş, meyve suyuna giden karpuzun kilogramı ise toptan 35 kuruş. Bu paralarla masrafları çıkarmamız mümkün değil. Bu fiyattan karpuzu satsam bile tarlada çalışan işçilerin parasını çıkartmamam' dedi.

"BENDE KARPUZLARI DÜNYA EVİNE GİRECEK KIZIMIN DÜĞÜNÜ İÇİN DAVETİYE OLARAK VERDİM"

Bin bir emekle ürettiği karpuzları düşük fiyat nedeniyle tarlada kalmasına da vicdanının el vermediğini dikkat çeken Yüksel Şan, " Dört dönümde çok güzel karpuz yetiştirdim. Aylarca uğraşıp yetiştirdiğim karpuzun tarlada kalmasını istemedim. Bende karpuzları dünya evine girecek kızımın düğünü için davetiye olarak verdim. Düğün davetiyesindeki bilgileri etiket üzerine bastırdım. Ürettiğim karpuzların üzerine düğün davetiyesi etiketini yapıştırarak dağıtmaya başladım. Karpuzdan düğün davetiyesi çok fazla ilgi gördü" diye konuştu

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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