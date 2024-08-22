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Haberler Denizli

Pazarda karşılaştılar ailecek kavga ettiler: 3 kişi bıçaklandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olan iki kişi arasında pazarsa karşılaştı. Kavga etmeye başlamalarıyla birlikte tarafların akrabaları da olaya karıştı 3 kişi değişik yerlerinden bıçaklandı.

İHA
Pazarda karşılaştılar ailecek kavga ettiler: 3 kişi bıçaklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe pazarında karşılaşan iki kişi kavga etti. Kavgaya, tarafların akraba ve aileleri de karışınca kavga büyüdü. Pazaryeri dışına taşan kavgada birbirine giren iki grupta üç kişi değişik yerlerinden bıçaklandı.

Kavgaya karışan zanlılar polis tarafından gözaltına alınırken bıçakla yaralanan üç kişi Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan bir kişi yapılan ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi. Diğer iki yaralının tedavisi Çivril Devlet Hastanesinde devam ediyor. Olayın duyulmasının ardından iki tarafın akraba ve aile bireyleri hastane önüne akın ederken polis hastane önünde güvenlik önemli aldı.

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