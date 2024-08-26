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Haberler Denizli

Denizli'de düğün yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsü öğle saatlerinde kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

DHA
Denizli’de düğün yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz yönetimindeki 20 KK 204 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yola devrildi. Kazada, otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır, 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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