Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden gelen uyarıya göre Denizli'de bugün öğleden sonra saat 14.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini uyarı yapıldı. Kuvvetli gök gürültülü yağışların, bugün saat 14.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.