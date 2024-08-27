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Haberler Denizli

Dağın zirvesinde yangın çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kara ulaşımının mümkün olmadığı dağın zirvesinde yangın çıktı. Ekiplerin helikopterle havadan yaptığı müdahale sonrası alevler büyümeden söndürüldü.

İHA
Dağın zirvesinde yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Çamlık Mesire Alanının zirvesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı tepenin en yüksek noktasından yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeyi kontrol eden kolluk kuvvetleri, bölgeye karadan ulaşımın olmadığını bildirdi.

Bunun üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın söndürme helikopteri, küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale etti. Helikopterle yapılan zamanında müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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