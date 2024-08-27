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Haberler Denizli

İnşaat halindeki okulun istinat duvarı çökerek park halindeki aracı ezdi

Denizli'de inşaat halindeki meslek lisesinin istinat duvarı, yağmur sonrası park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Molozların altında ezilen araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA
İnşaat halindeki okulun istinat duvarı çökerek park halindeki aracı ezdi

Denizli'nin Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün öğle saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte Hüseyinler Mahallesi'nde inşaatına devam edilen ve yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedeflenen meslek lisesinin istinat duvarı çöktü. Okulun bulunduğu caddede park halinde bulunan Adem T.'ye ait otomobil, yeni yapılmasına rağmen büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarının altında kaldı.

Moloz yığınının içerisinde kalan araç kullanılamaz hale gelirken, çökme anında aracın içinde ve yoldan gecen kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan duvarın altında kalan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, moloz yığınının altında ezilen aracı kurtardı. Büyük maddi hasar oluşan araç çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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