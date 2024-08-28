Devrilen minibüsteki ağır yaralı kadın kurtarılamadı

Denizli'den İzmir'e düğüne giden midibüsün yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan gelinin teyzesi Sultan Çırak (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Ünnü'nün kızı Hatice Nur'un hafta sonu gerçekleştirilen düğününün ardından, oğlan tarafının İzmir'de yapacakları düğüne katılmak üzere Bayram K. idaresindeki midibüs ile Acıpayam'dan yola çıkan kız tarafını taşıyan midibüs, yolda kontrolden çıktı.
20 KİŞİ YARALIYDI
Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra orta refüje yan devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, midibüste şoför dahil bulunan 26 kişiden 20'si yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Sultan Çırak'ın, gelin Hatice Nur Ünnü'nün teyzesi olduğu öğrenildi.