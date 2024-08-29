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Haberler Denizli

Husumetlisini uyuşturucu sattığı için vurmuş

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan 2 genç telefonda tartıştıktan sonra buluştu. Yanında getirdiği silahla husumetlisini vuran şüpheli, mahallede uyuşturucu satışı yaptığını vurduğunu söyledi.

İHA
Husumetlisini uyuşturucu sattığı için vurmuş

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi toplu konutlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu iddia edilen Hüseyin D. (20) ile Süleyman K. (20) önce telefonda tartıştıktan sonra toplu konutlar bölgesinde buluştu. Üzerinde taşıdığı silahla 1 el ateş ederek Süleyman K.'yı karın bölgesinden yaralayan Hüseyin D., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sorgusunda Süleyman K.'yı mahallede uyuşturucu sattığı için vurduğunu savunan Hüseyin D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Süleyman K.'nın tedavisine ise yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

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