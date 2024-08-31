Far kavgası

Denizli'de kalkış saati gelen halk otobüsünün farından rahatsız olan şahıs, şoföre saldırdı. Elinde sopayla şoförün yanından uzaklaşan saldırgan, daha sonra oğluyla gelip şoförü darp etti. Olay, Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü sürücüsü Mustafa Yıldırım, aracıyla son seferini tamamlamak için durağa geldi. Kalkışına kısa bir süre kalan Mustafa Yıldırım durağın yanındaki kıraathaneye gitti. Otobüs şoförü Mustafa Yıldırım'ı kıraathaneden çağıran Hüseyin K., şoför Yıldırım'a aracının farını kapatmasını söyledi. Önce Hüseyin K, ardından oğlu Haluk K., Yıldırım'a saldırdı. Olayda yaralanan Mustafa Yıldırım hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.