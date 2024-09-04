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Haberler Denizli

Parkta alkol alan gençlerden hayrete düşüren olay! 'Rahatsız etmeye hakkı yok' deyip taşla güvenlik kamerasını kırdılar

Denizli'de parkta alkol kullanan gençler spor bölgedeki kulübünün güvenlik kameralarının ışığından rahatsız oldu. Eline aldığı kaldırım taşıyla güvenlik kamerasını kıran genç "Benim gözümü rahatsız etmeye hakkı var mı" dedi. Sabah kulübe gelenler gençlere, "Tiyatro gibi bir olay” sözleriyle tepki gösterdi.

İHA
Parkta alkol alan gençlerden hayrete düşüren olay! ’Rahatsız etmeye hakkı yok’ deyip taşla güvenlik kamerasını kırdılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabaha karşı saat 05.40 sıralarında parkta birlikte alkol alan üç genç, bitişikteki spor kulübünün güvenlik kameralarının ışıklarından rahatsız oldu. Gençlerden birisi, oturduğu yerinden kalkıp yerde taş aramaya koyuldu. Çevreden bulduğu kaldırım taşını eline alan genç, güvenlik kamerasının yanına giderek taşı fırlatmaya çalışsa da aldığı alkolün etkisiyle isabet ettiremedi.

ARKADAŞLARININ İKAZINA RAĞMEN TAŞ ATMAYA DEVAM ETTİ

İlk atışta hedefi tutturamayan, arkadaşlarının "Yapma, orada güvenlik kamerası var" ikazına da aldırmayan genç, "Benim gözümü rahatsız etmeye hakkı var mı" diyerek yaptığı ikinci denemsine güvenlik kamerasını kırdı. İlk kamerayı kırdıktan sonra yerine oturan genç, bir süre sonra diğer güvenlik kamerasını fark etti. Yerinden hızlı bir şekilde kalktıktan sonra yerden tekrardan taş alıp 2 denemede diğer güvenlik kamerasını da kırdı.

Alkollü gençlerin spor kulübünün güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen kameraları kırdıkları anlar yine saldırı sonrası devre dışı kalan kamara kayıtlarına anbean yansıdı. Sabah tesislere geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok olan kulüp idarecileri, güvenlik kameralarını izleyince saldırıyı gerçekleştiren gençlerden şikayetçi oldu. Polis olaya karışan üç genci bulmak için arama çalışmaları başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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